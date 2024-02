Costa Filho diz que passagens a R$ 200 no Voa Brasil não atenderão a todos

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que há confusões de interpretação sobre o público que será atendido pelo programa Voa Brasil, que prevê passagens aéreas de até R$ 200. Segundo o ministro, o programa foi pensado, desde o início, para um segmento específico: aposentados e beneficiários do ProUni. "No Brasil nós não teríamos condições de do dia para noite ofertar passagens a R$ 200 para todos", afirmou a jornalistas após evento realizado na B3, em São Paulo.

A proposta de criação do Voa Brasil foi anunciada pelo ex-ministro de Portos e Aeroportos Márcio França em março do ano passado. Segundo Costa Filho, França fez uma "fala truncada" quando anunciou o programa e deu a entender que o benefício poderia alcançar toda a população.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ele colocou que seriam passagens a R$ 200 para o povo brasileiro. E quando vamos analisar o que estava sendo construído, não dialoga com os fatos", diz Costa Filho.