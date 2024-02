Com Petrobras, Ibovespa inicia semana em leve alta de 0,15%, a 129,6 mil

Assim, na B3, apesar do avanço de Petrobras (ON +1,05%, PN +1,89%) - em linha com os ganhos do petróleo na sessão em meio à instabilidade geopolítica no Oriente Médio, e às vésperas de possível distribuição de dividendos extraordinários em 7 de março -, bem como de alguns bancos (BB ON +0,96%, Itaú PN +0,29%), a queda de 2,42% em Vale ON, a ação de maior peso no Ibovespa, limitou o potencial de alta do índice. O setor metálico não foi bem nesta segunda-feira, em que o minério recuou mais de 3% em Dalian e na casa de 4% em Cingapura e Qingdao. Nesse contexto, destaque para a queda de 3,16% em CSN e de 1,21% para Gerdau.

Após recordes recentes em Nova York, os três principais índices acionários fecharam o dia em baixa: Dow Jones -0,16%, S&P 500 -0,38% e Nasdaq -0,13%. "Hoje, houve descolamento aqui após todo o entusiasmo no exterior em torno dos resultados da Nvidia, que beneficiaram especialmente as ações de tecnologia mundo afora. Aqui, o descolamento, contudo, foi limitado pela forte correção vista nos preços do minério de ferro", diz Victor Miranda, sócio da One Investimentos.

Em dia de elevação na curva de juros americana, com os investidores à espera de novos dados sobre a inflação dos EUA, na quinta-feira, e de correção nos preços do minério de ferro na China, o setor metálico manteve o Ibovespa na defensiva nesta abertura de semana que traz, amanhã, o IPCA-15 referente a fevereiro. Dessa forma, o índice da B3 se manteve em faixa estreita de cerca de 900 pontos entre a mínima (129.076,84) e a máxima (129.977,73) da sessão, em que saiu de abertura aos 129.416,99 pontos. Ao fim, mostrava leve ganho de 0,15%, a 129.609,05 pontos, com giro financeiro fraco, de R$ 17,4 bilhões.

O Conselho de Administração da Petrobras está dividido em relação ao pagamento de dividendos extraordinários relativos a 2023, mas as condições para que ocorra são favoráveis, com a dívida da companhia sob controle e o preço do petróleo indicando certa estabilidade, reporta do Rio a jornalista Denise Luna.

No setor metálico, além dos preços do minério de ferro, o mercado ainda monitora a possível sucessão no comando da Vale, e não agradou muito a notícia de que, após fracassar na indicação do ex-ministro Guido Mantega para a empresa, o governo estaria apoiando o nome do acionista Paulo Caffarelli, com passagem por Cielo e longa carreira no Banco do Brasil, além de ter sido secretário-executivo do Ministério da Fazenda - mas sem tanta experiência no setor de mineração, apontam alguns analistas, apesar de Caffarelli ter estado também na CSN.

Na ponta do Ibovespa na sessão, JBS (+4,19%), Marfrig (+3,87%) e BRF (+3,78%). No lado oposto, Pão de Açúcar (-7,41%), Dexco (-5,96%) e IRB (-3,85%).

"A queda do minério de ferro afetou o desempenho do Ibovespa hoje, em momento em que a Bolsa tem sofrido com a retirada de recursos pelo investidor estrangeiro. Janeiro já tinha sido o de maior saída de recursos para o mês desde 2016, e fevereiro dá prosseguimento a esse movimento de saque, com retirada na casa de R$ 10 bilhões, inferior apenas aos R$ 20 bilhões de fevereiro de 2020", diz Gabriel Freitas, sócio e especialista da Blue3 Investimentos.

A agenda doméstica, amanhã, traz a leitura preliminar do índice oficial de inflação do país, no momento em que o mercado segue, pari passu, as métricas que interferem na orientação da política monetária. Após alta de 0,31% em janeiro, "o IPCA-15 de fevereiro deve registrar aumento, para 0,82%, impulsionado pelo ajuste das mensalidades escolares e pelos efeitos da nova alíquota do ICMS sobre combustíveis, que entrou em vigor no início do mês", observa em nota a Guide Investimentos.

"Essa perspectiva de aceleração da inflação tem sido monitorada de perto pelo BCB Banco Central do Brasil, que ainda mantém a estratégia de realizar mais dois cortes de 0,50 ponto porcentual na taxa básica de juros, Selic, apesar do risco crescente de não conseguir finalizar o ciclo de cortes com a taxa em um dígito", acrescenta a casa.