BDO se abstém de opinar sobre balanço da Americanas ante investigação e recuperação judicial

A BDO, empresa que fez a auditoria dos balanços da Americanas referentes aos nove primeiros meses do ano passado, se absteve de emitir opinião sobre a fidedignidade das informações. Segundo a empresa, a recuperação judicial da rede e as várias incertezas relativas ao processo não permitiram que a auditoria reunisse os elementos necessários para emitir uma opinião.

"Não nos foi possível reunir evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir se a utilização do pressuposto de continuidade operacional é apropriada, nem tampouco quais seriam os efeitos sobre os saldos (individuais e consolidados) dos ativos, passivos e elementos componentes das informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado (informação suplementar), caso as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, não fossem preparadas considerando esse pressuposto", diz o relatório da BDO, assinado por Robinson Meira.

De acordo com ele, o teste de valor recuperável de ativos preparado pela administração da Americanas não atendeu plenamente ao pronunciamento técnico do CPC relativo a essa regra, o que gera reflexos sobre o balanço, porque não é possível utilizar premissas que não considerem as inconsistências geradas pelo cenário de fraude que levou a rede à recuperação judicial.