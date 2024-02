STJ libera R$ 128 milhões em pagamento de precatórios em fevereiro

O depósito é feito em uma conta judicial, e fica bloqueado até ter a movimentação autorizada dentro do processo que determinou o pagamento. A liberação do dinheiro deve ocorrer em março.

De acordo com o Tribunal, os depósitos serão realizados, no máximo, até o dia 29 de fevereiro .

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai liberar ainda neste mês de fevereiro o pagamento de R$ 128 milhões em precatórios. O montante faz referência ao pagamento de 280 precatórios devidos pela União em causas diversas. Veja abaixo as orientações para receber precatórios e como se proteger de golpes no pagamento de dívidas da União .

Os precatórios passam por uma última etapa, de cálculo do valor exato, considerando a correção monetária. Em seguida, são transferidos para uma conta na Caixa Econômica Federal , em nome do credor — a pessoa que abriu a ação judicial que resultou no pagamento.

No entanto, não existe nenhuma necessidade de intermediação para receber o valor dos precatórios . Uma vez que o saque seja autorizado pela Caixa, ele pode ser feito pelo credor no próprio banco, e não é preciso contratar serviços adicionais para isso — o próprio processo de preencher a procuração e registrá-la em cartório, inclusive, é mais burocrático que realizar o saque diretamente.

A procuração também pode ser prática quando o advogado responsável pelo processo faz o saque/transferência, pois neste caso o profissional já desconta, do montante, o valor do seu honorário. É importante lembrar que esta taxa deve ser acordada com o advogado antes mesmo de abrir o processo, no momento da contratação dos serviços jurídicos.

Os precatórios de janeiro já foram liberados?

Os precatórios pagos em janeiro — cujos valores foram depositados em dezembro de 2023 — estão em fase final de liberação. O dinheiro já está nas contas em nome dos credores, e o saque/transferência já foi autorizado pela Justiça. Para os pagamentos em que nenhuma das partes do processo — credor ou Governo — entrou com recurso, o STJ comunicará à Caixa, a partir do próximo dia 29, para que permita a movimentação dos valores.

