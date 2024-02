FMI recomenda que Javier Milei proteja setores mais pobres da Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) recomendou que o presidente da Argentina, Javier Milei, proteja os setores sociais mais pobres do país, enquanto avança com suas reformas econômicas ultraliberais e busca reduzir o déficit fiscal a zero.

"As medidas concretas adotadas para cumprir com a âncora fiscal devem ser calibradas para garantir que a assistência social continue sendo prestada e que o peso não recaia totalmente sobre os grupos mais pobres", declarou a subdiretora do FMI, Gita Gopinath, em uma entrevista ao jornal La Nación publicada neste domingo, 25.

A Argentina mantém com o FMI um programa de crédito de US$ 44 bilhões (cerca de R$ 219 bilhões) e a funcionária visitou o país na quinta e na sexta-feira (22 e 23) para avaliar seu progresso pessoalmente e se reunir com Milei e membros de seu governo, mas também com economistas, sindicalistas e representantes de organizações sociais que demandam mais ajuda estatal.