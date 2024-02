STJ mantém despejo da Livraria Cultura em São Paulo

Livraria Cultura conseguiu reverter a falência em recuperação judicial em junho de 2023 Crédito: Divulgação/Livraria Cultura

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Raul Araújo, negou pedido da Livraria Cultura, que está em recuperação judicial, para suspender a ordem de despejo do imóvel localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. A dívida com aluguel, que se arrasta desde 2020, já passa de R$ 15 milhões. Este é o principal estabelecimento da livraria no País. Na ação ao STJ, a Cultura alegou que "o cumprimento da ordem de despejo inviabilizará a eficácia da manutenção do socorro legal e, por certo, implicará na derrocada das suas operações". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O pedido foi concedido pelo juízo da recuperação judicial e a decisão já havia sido mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

