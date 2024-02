Recessão nos EUA hoje em dia parece cada vez mais distante, diz ex-diretor do BC

"A economia americana está bem mais forte do que a gente esperaria, dado o nível de juros", afirmou o gerente de portfólio da Itaú Asset e ex-diretor do Banco Central Bruno Serra, na quinta-feira, 22. Para ele, uma recessão nos Estados Unidos está cada vez mais distante.

Segundo Serra, setores mais cíclicos como o mercado imobiliário e a indústria desaceleraram, mas os serviços compensaram este movimento e seguem crescendo.

"A parte de saúde e educação no payroll, sobretudo, tem se ajustado após o período da pandemia, durante o qual era mais difícil gerar trabalho nesses setores pelo contato pessoal, risco de contaminação, etc.", falou Serra durante a mesa "Economia em Foco: Desafios e Oportunidades Globais", do BTG Summit 2024, na quinta-feira.