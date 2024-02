Ministério da Agricultura quer ampliar exportações de carne para União Africana

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que a pasta vai dedicar esforços para expandir o mercado de carnes para a União Africana. A declaração foi feita ontem, 23, durante evento em Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso, informou o ministério.

Segundo a pasta, a iniciativa partiu de um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que identificou a oportunidade comercial com a região durante os encontros bilaterais com líderes dos países africanos. Lula viajou neste mês para o continente africano, com compromissos no Egito e na Etiópia.

"O ministro Carlos Fávaro explicou que a abertura de novos mercados gera demanda para exportação de produtos, abre novos negócios e reflete de forma positiva na economia brasileira", disse o ministério em nota divulgada neste sábado, 24.