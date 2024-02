IFI refaz conta e estima que governo terá metade da receita desejada com medidas arrecadatórias

A Instituição Fiscal Independente (IFI) fez uma revisão de suas estimativas para o ganho de receita do governo em 2024, ano em que a Fazenda tenta zerar o déficit primário. No novo relatório de acompanhamento fiscal, a IFI passou a prever uma arrecadação de R$ 130,4 bilhões a partir de medidas aprovadas no ano passado e novas ações tomadas pelo Executivo. Apesar de o montante ser maior que o cenário base considerado em novembro do ano passado (de R$ 105,3 bilhões e que não considerava novas ações, como o limite à compensação de crédito judicial), o número ainda está distante do impacto positivo calculado pelo Executivo, que chega a R$ 274,7 bilhões, aponta a instituição vinculada ao Senado.

Por um lado, a IFI aumentou as estimativas de receita proveniente da tributação dos fundos exclusivos - em razão do ingresso registrado em dezembro (R$ 3,9 bilhões) e em janeiro de 2024 (R$ 4,0 bilhões). Enquanto o governo prevê R$ 13,3 bilhões de ganhos em 2024 com as novas regras, o órgão vê um volume maior, de R$ 24,6 bilhões, entrando no caixa da União com a medida.

No entanto, aponta o relatório, a principal discrepância em relação às projeções do Executivo continua a existir nas receitas esperadas com cobrança de tributos federais em operações de subvenção estadual - R$ 35,3 bilhões do cálculo da Fazenda contra R$ 7,6 bilhões de previsão da IFI -, e na expectativa de recuperação de créditos no âmbito do Carf (R$ 97,9 bilhões contra R$ 32,3 bilhões).