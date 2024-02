Dólar sobe ante real e pares emergentes de olho em Treasuries, China e Guillen

O dólar opera em alta moderada no mercado à vista nesta sexta-feira, 23, acompanhando a tendência frente outros pares emergentes do real no exterior, em manhã de queda firme do petróleo e com preocupações recorrentes sobre a crise no setor imobiliário na China. Os juros dos Treasuries passaram a oscilar com viés de baixa, após subirem desde a madrugada desta sexta de agenda vazia de indicadores.

Os ativos financeiros ajustam-se aos sinais conservadores de dirigentes do Federal Reserve, que reforçam a percepção de que o início do ciclo de cortes de juros ainda não está próximo. O petróleo sustentava queda de mais de 1%, enquanto o minério de ferro subiu 0,45% em Dalian, na China.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dados chineses mostraram também que o preço médio de moradias no país caiu em ritmo mais fraco na comparação mensal de janeiro, porém, no confronto anual, a queda nos preços foi mais forte no mês passado do que em dezembro, expondo os desafios de Pequim na tentativa de reverter a persistente crise no setor imobiliário.