Custo por metro quadrado em Fortaleza sobe 9,1% em 2023, revela Abrainc

VISTA aérea dos imóveis da Capital cearense Crédito: FCO FONTENELE

O custo do metro quadrado em Fortaleza fechou o ano de 2023 com o terceiro maior aumento do Brasil em levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc). O valor médio foi de R$ 9.957 por m². Esse valor representa um crescimento de 9,1% em relação ao valor de mercado do ano anterior. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Essa variação só fica atrás do movimento observado em Goiânia-GO, com alta de 13,9%, e de Recife, que teve valorização de 10,3%.

10 cidades com imóveis mais caros do Brasil O resultado do mercado imobiliário de Fortaleza é superior ao de cidades como o Rio de Janeiro, que teve uma alta média de 8,7%, alcançando um valor médio de R$ 10.543 por m². São Paulo teve aumento de 8,2%, com m² custando em média R$ 13.668; além de Belo Horizonte, crescendo 6%, com R$ 12.474 no preço médio do m². Em algumas cidades brasileiras, o preço dos imóveis pode ser bem alto (Imagem: Thiago Leite | Shutterstock) Crédito: No que se refere ao mercado de imóveis de Médio e Alto Padrão, Fortaleza também aparece como destaque entre as capitais com maiores valorizações no m². A Capital teve a segunda maior valorização, somente atrás de Recife. O presidente da Abrainc, Luiz França, salienta que os dados da pesquisa refletem a dinâmica do mercado imobiliário brasileiro em diversas regiões do país, indicando que investimentos imobiliários seguem atrativos a investidores que buscam um retorno sólido em seus ativos.

