Com operação-padrão de servidores, BC divulgará com atraso notas com estatísticas de janeiro

Devido à operação-padrão dos servidores do órgão, o Banco Central terá pelo quinto mês consecutivo um atraso na publicação das notas econômico-financeiras mensais. Os dados referentes a janeiro, que deveriam ser divulgados na próxima semana, serão publicados apenas em março.

A nota com estatísticas do setor externo será publicada no dia 6 de março. Já a nota de estatísticas fiscais do setor público consolidado mudou para 7 de março. E a nota com os dados monetários e de crédito do mês passado passou para 8 de março.

As divulgações ocorrerão no horário tradicional, com a publicação dos dados às 8h30 (de Brasília) e entrevista coletiva às 10h30.