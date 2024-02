Bolsas da Europa operam sem direção única, após balanços e indicadores da Alemanha

São Paulo, 23/02/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, após recorde do Stoxx 600 ontem, enquanto investidores digerem mais balanços corporativos da região e dados da Alemanha.

Balanços trimestrais da Europa seguem no radar. O do Standard Chartered agradou, e a ação do banco britânico saltava mais de 8% em Londres, no horário acima. Já em Frankfurt, também após resultados corporativos, as alemãs Allianz (de seguros) caía 3,5% e Basf (da área química) subia 1,3%.

Também na Alemanha, o Destatis confirmou que o PIB da maior economia da União Europeia encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2023 antes os três meses anteriores, enquanto o índice Ifo de sentimento das empresas avançou levemente em fevereiro, a 85,5 pontos, vindo em linha com a previsão de analistas.

Às 6h48 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,09%, a de Paris avançava 0,19% e a de Frankfurt se mantinha estável. Já a de Milão exibia alta de 0,67%, enquanto as de Madri e Lisboa caíam 0,41% e 0,15%, respectivamente.

O comportamento misto dos mercados europeus vem também após um dia de recordes em Wall Street, em um rali deflagrado pelo entusiasmo com o último balanço da Nvidia, fabricante de chips americana que está no centro da onda de inteligência artificial (IA).

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires