Alta das projeções de PIB de 2024 reflete mais consumo, enquanto 2023 foi agro, afirma Guillen

Os aumentos das projeções do mercado financeiro para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 e de 2024 não refletem o mesmo vetor, para o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen. "Em 2023 foi bastante a história do agro, agora quando ouvimos os participantes do mercado vemos que é mais uma história do consumo puxando", disse em evento da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca).

Guillen destacou que alguns indicadores sugeriram uma atividade econômica mais forte no Brasil na virada do ano, mas frisou que a análise do segundo semestre do ano passado sugere um arrefecimento gradual da atividade.

O diretor também abordou a dicotomia observada nos dados entre consumo e investimento. "Ano passado ficou claro um consumo resiliente e o investimento desacelerando", pontuou.