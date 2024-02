Petróleo sobe com ameaças de piora das tensões no Mar Vermelho e queda de derivados nos EUA

Os contratos futuros do petróleo subiram nesta quinta-feira, 22, em meio a sinais de potencial escalada das tensões no Mar Vermelho. O movimento do petróleo acelerou ainda após a queda dos estoques de derivados de petróleo na semana passada nos Estados Unidos, em meio à aproximação da Primavera no Hemisfério Norte, o que pode ampliar a demanda pelos produtos, segundo analistas.

Na Internacional Commodity Exchange (ICE), o Brent para maio fechou em alta de 0,72% (US$ 0,59), aos US$ 82,70 por barril. No pregão eletrônico da New York Mercantile Exchange, o WTI para abril subiu 0,90% (US$ 0,70), a US$ 78,61 o barril.

O grupo Houthis do Iêmen, apoiado pelo Irã, aumentará seus ataques a navios no Mar Vermelho e em outras áreas marítimas, introduzindo "armas submarinas", afirmou o líder do grupo, Abdul Malik al-Houthi, em discurso televisionado nesta quinta-feira, segundo a Reuters.