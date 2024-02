No BIS, Tombini alerta sobre risco de relaxamento prematuro em juros e reforça foco na inflação

Representante-chefe do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês), Alexandre Tombini afirmou que os bancos centrais nas Américas devem manter o foco em controlar a inflação. Em discurso em San Salvador, El Salvador, ele ressalta que neste processo de restrição monetária "será crucial a comunicação dos bancos centrais com o público", e menciona a dificuldade atual para se interpretar o quadro econômico, o que se reflete em "uma grande incerteza em relação à política monetária".

O ex-presidente do banco central brasileiro (2011-2016) lista, em seu discurso, quatro riscos macroeconômicos globais em 2024. O primeiro é que a expectativa otimista de uma processo de controle na inflação com perda apenas suave da atividade neste ano possa ser atrapalhada por movimentos de volatilidade, com ajustes abruptos de risco e preços dos ativos.

Um segundo ponto é que há uma divergência entre os ciclos monetários, com as economias da América Latina à frente nos cortes de juros. "Diante disso, os diferenciais de taxas com as economias avançadas têm começado a diminuir. Isso poderia gerar volatilidade, elevação dos prêmios de risco, possíveis saídas de capital e desvalorizações cambiais", adverte.