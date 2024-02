Moedas globais: dólar oscila, com libra em alta e euro quase estável, em dia de dados e ata/BCE

O dólar oscilou perto da estabilidade ante outras moedas principais em geral, como o euro, mas com a libra em alta. Investidores e analistas avaliavam indicadores dos dois lados do Atlântico e também a ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE), bem como declarações de dirigentes dos principais bancos centrais.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 150,54 ienes, o euro caía a US$ 1,0821 e a libra tinha alta a US$ 1,2661. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, registrou baixa de 0,05%, a 103,957 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Europa, a libra se valorizou no dia, com perda de fôlego apenas pontual após números do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do Reino Unido. O PMI composto do país subiu a 53,3 em fevereiro, acima da previsão dos analistas ouvidos pela FactSet, de 52,9. Na avaliação do ING, os números do PMI sugerem fim da recessão técnica no Reino Unido, que deve crescer no primeiro trimestre deste ano.