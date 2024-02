Lucro da Nutrien cai 84,3% no 4º trimestre, para US$ 176 milhões

A companhia canadense de fertilizantes Nutrien obteve lucro líquido de US$ 176 milhões, ou US$ 0,35 por ação, no quarto trimestre de 2022, anunciou a empresa, na quarta-feira, 21, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa queda de 84,3% ante igual período do ano anterior, quando a empresa lucrou US$ 1,118 bilhão, ou US$ 2,15 por ação.

A queda do lucro refletiu preços mais baixos de venda e lucro menor no segmento de varejo, disse a companhia em comunicado. O resultado foi afetado também por uma redução de US$ 76 milhões no valor de ativos no segmento de nitrogênio.

Em termos ajustados, o lucro foi de US$ 0,37 por ação, em comparação a US$ 2,02 um ano antes. A receita diminuiu 25% na mesma comparação, para US$ 5,66 bilhões.