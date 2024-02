IR: isenção para quem ganha até R$ 5 mil é prevista para ser discutida em março

A informação é do autor do projeto, o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que disse que a medida deve entrar em pauta na primeira semana de março

O projeto de isenção do Imposto de Renda (IR) (PL 81/2024) para quem ganha até R$ 5 mil tem previsão de entrar na pauta do Congresso na primeira semana de março. A informação é do próprio autor, o deputado federal e líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Além disso, a apresentação do projeto no Congresso foi no dia 5 de fevereiro, sendo que o caráter de urgência foi pedido nesta terça-feira, 20, e segue em tramitação.

Vale ressaltar, ainda, que a medida é um compromisso de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o qual quer chegar, até o fim do seu mandato, isentando todo mundo que ganhe até R$ 5 mil.