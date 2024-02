Haddad e Campos Neto representam Brasil em evento do G20 na próxima semana em SP

Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, irão representar o Brasil ao receber os ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G20 para a 1ª Reunião de Ministros de Finanças e Presidentes de Bancos Centrais da Trilha de Finanças do G20. O evento será realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Segundo a pasta, haverá briefings diários ao longo dos eventos, no entanto, as reuniões entre os representantes dos membros do G20 serão feitas a portas fechadas.

Segundo a pasta, a Trilha de Finanças do G20 propõe uma agenda acerca do papel das políticas públicas no combate às desigualdades, evidenciando perspectivas globais macroeconômicas, como crescimento, emprego, inflação e estabilidade financeira.

Os debates abordarão, ainda, melhores práticas para lidar com o crescimento da dívida global e financiamento para o desenvolvimento sustentável e taxação internacional.

Segundo a Fazenda, 27 delegações confirmaram presença na primeira reunião em nível ministerial da Trilha de Finanças. Nomes como a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen; o ministro de Finanças da Alemanha, Christian Lindner; o comissário para o Comércio e Indústria da União Africana, Albert Muchanga; a ministra das Finanças da Indonésia, Sri Indrawati; e o ministro da Economia da Argentina, Luis "Toto" Caputo confirmaram presença.

Além deles, representantes de alto nível de organizações e bancos internacionais também estarão presentes no evento, como o presidente do Banco Mundial, Ajay Bang; a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva; a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento e ex-presidente da República, Dilma Rousseff; o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Ilan Goldfajn; e o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Jin Liqun.

Lista de nações confirmadas: