Emprego e produção industrial caem em janeiro, mas CNI capta queda dos estoques em sondagem

O indicador que mede a evolução do número de empregados no setor atingiu 49,4 pontos em janeiro, representando uma retração no emprego no setor frente ao registrado em dezembro do ano passado.

A produção e o emprego industrial recuaram em janeiro. É o que mostra a pesquisa Sondagem Industrial, divulgada nesta quinta-feira, 22, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O indicador que mede a evolução da produção atingiu 48,4 pontos no mês. O resultado abaixo da linha dos 50 pontos indica redução da produção frente ao registrado em dezembro de 2023. O índice varia de zero a 100 pontos.

O índice de evolução da produção, segundo a pesquisa, se encontra 2,1 pontos acima da média dos meses de janeiro da série. O indicador também tem resultados heterogêneos entre as indústrias de diferentes portes. Para empresas de grande porte, o índice ficou em 51 pontos, indicando alta da produção.

O mesmo ocorreu com o emprego industrial. O recuo mais brando deixou o resultado do mês de janeiro 1,5 ponto acima da média histórica dos meses de janeiro da série.

Enquanto isso, a pesquisa mostrou queda dos estoques da indústria em janeiro em relação a dezembro de 2023. Esse foi o terceiro recuo consecutivo do indicador e, segundo a CNI, no mês passado, foi mais intenso do que é considerado normal para o período. O índice ficou em 48,6 pontos e está 0,6 ponto abaixo da média histórica dos meses de janeiro.

"Essa sequência de quedas dos estoques permitiu a eliminação de um excesso de estoques indesejáveis que limitam a atividade industrial. Com os estoques abaixo do nível planejado, percebe-se que a demanda foi um pouco acima do esperado pelos empresários. Além disso, eventuais novos aumentos da demanda irão se traduzir em aumento da produção, da atividade da indústria de transformação, que terminou 2023 com queda", afirma o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) chegou a 68% em janeiro, um avanço de um ponto porcentual em relação a dezembro do ano passado. Segundo a pesquisa, a UCI também está um ponto porcentual acima da média do período.

