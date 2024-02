Dólar recua em meio a alívio em rendimentos médios e longos de Treasuries

No Focus dsta quinta, a previsão para déficit primário em relação ao PIB seguiu em 0,80%. A meta do governo para este ano é de resultado primário zero. Já a projeção para o IPCA de 2024 passou de 3,82% para 3,81%, e para 2025 passou de 3,51% para 3,52%.

O investidor olha também o Boletim Focus, enquanto difere a ata da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (9h30) e aguarda os números de arrecadação do governo brasileiro em janeiro (10h30).

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, apresentou na quarta-feira o cronograma da revisão de gastos públicos em 2024 em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O projeto é uma colaboração da pasta para identificar programas menos eficientes que podem ter uma melhor alocação dos recursos, com o foco de dar nova prioridade o uso do dinheiro público, e auxiliar na perseguição da meta fiscal neutra.

Haddad afirmou na quarta que o governo deve acatar a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para dividir os conteúdos da medida provisória (MP) que propôs a reoneração gradual da folha de pagamento, em projeto de lei com urgência constitucional para temas que já foram tratados pelo Legislativo. O ministro disse que isso deve ocorrer antes do final de março.

O ministro disse ainda que conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre a controvérsia em torno dos valores do Perse e pediu mais prazo para apresentar os dados tendo em vista o fim recente da paralisação de auditores fiscais.

Também nesta quinta, o diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, fala em evento da Camara Espanhola, em São Paulo, a partir das 9h.

No exterior, a agenda traz ainda nos EUA dados de pedidos semanais de auxílio-desemprego às 10h30; e os PMIs composto, de serviços e industrial preliminares de fevereiro às 11h45.

Às 9h32, o dólar futuro para março cedia 0,20%, aos R$ 4,9290. Em Nova York, o juro da T-note de 2 anos estava a 4,679% (ante 4,678% no fim da tarde de quarta), o da T-note de 10 anos recuava a 4,317% (ante 4,325%) e o do T-bond de 30 anos diminuía a 4,476% (ante 4,486%). O índice DXY do dólar ante seis divisas principais recuava 0,31%, a 103,68 pontos.