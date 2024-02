Crédito deve ficar estável em janeiro ante dezembro, diz pesquisa da Febraban

O saldo de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) deve ficar estável em janeiro deste ano na comparação com dezembro de 2023, de acordo com a Pesquisa Especial de Crédito da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Na comparação com janeiro do ano passado, o volume total deve ser 7,7% maior.

Na margem, a Febraban estima que houve queda de 0,4% no saldo do crédito com recursos livres, enquanto a carteira com recursos direcionados deve apresentar crescimento de 0,5% no mesmo período. Na separação entre pessoas físicas e jurídicas, a carteira PF deve mostrar crescimento de 1% em um mês, enquanto a carteira para empresas deve cair 1,5%.

Apesar da perspectiva de crescimento zero em janeiro, a entidade afirma que o pior cenário para o crédito já passou, com uma estabilização do crescimento em bases anuais na casa dos 8%.