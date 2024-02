Bolsas da Ásia fecham em alta, com recorde em Tóquio, após balanço da Nvidia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/02/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta quinta-feira, com a de Tóquio renovando máxima histórica, à medida que ações de tecnologia da região foram impulsionadas por balanço melhor do que o esperado da fabricante de chips americana Nvidia e após novas iniciativas de Pequim para estabilizar os mercados chineses.

No fim da tarde de ontem, a Nvidia, cujo desempenho depende em boa parte de suas atividades na Ásia, superou expectativas de lucro e receita em balanço trimestral.