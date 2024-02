Preço da gasolina no Ceará salta 2,18% na semana do Carnaval; veja preços

Preço da gasolina nos postos de combustíveis segue tendência de alta nas últimas semanas Crédito: Samuel Setubal

O preço da gasolina nos postos de combustível saltou 2,18% em uma semana em meio ao Carnaval. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). (Veja abaixo todas as variações nos combustíveis no Ceará na semana do Carnaval) Conforme o resultado, os valores variaram entre R$ 5,25 e R$ 6,39, custando em média R$ 6,09.

