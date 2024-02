Moedas Globais: dólar cai em meio a repercussões da ata do Fomc

O dólar recuava no fim do dia ante uma cesta de divisas, à medida que o mercado assimilava os sinais do Federal Reserve. Em ata do último encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), divulgada na tarde desta quarta-feira, os dirigentes destacaram que não é apropriado cortar juros até que se tenha maior confiança de que a inflação retornará à meta de 2% ao ano. No entanto, eles notaram que as taxas de juros, provavelmente, já chegaram ao pico neste ciclo de aperto monetário. Entre os movimentos individuais relevantes, o dólar subia ante o iene e recuava frente ao euro.

No fim da tarde em Nova York, o dólar subia a 150,21 ienes, o euro avançava a US$ 1,0822, e a libra tinha alta a US$ 1,2635. O índice DXY, que mede o dólar ante uma cesta de moedas fortes, caiu 0,07%, a 104,006 pontos.

Para o Citi, a discussão sobre o abrandamento da inflação e a atividade ainda forte na ata da reunião de janeiro do Fomc ocorreu em um contexto de pico de otimismo de "aterrissagem suave" e, portanto, parece um pouco obsoleta à luz dos dados muito mais fortes de janeiro, segundo escreveram analistas em nota.