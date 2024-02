Juros: Taxas têm viés de baixa, na contramão da alta do dólar e dos Treasuries

Os juros futuros de médio e longo prazos mostravam viés de baixa no fechamento da sessão, na contramão da alta dos rendimentos dos Treasuries e do ligeiro avanço do dólar ante o real. Já as taxas curtas ficaram bem perto dos ajustes de ontem. Evento da agenda mais aguardado da semana, a ata do Federal Reserve endossou o discurso das autoridades do banco central americano de que é preciso esperar mais para começar a reduzir os juros, com impacto praticamente neutro na curva brasileira. A movimentação em Brasília esteve no foco, com as reuniões do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar viabilizar a reoneração da folha de pagamentos e o fim do Perse.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 9,985%, de 9,980% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026 passou de 9,79% para 9,77%. O DI para janeiro de 2027 terminou com taxa de 9,92%, de 9,96% ontem. A taxa do DI para janeiro de 2029 ficou em 10,36% (de 10,37% ontem).

A expectativa pela ata pautou a dinâmica dos mercados desde o início dos negócios, mas acabou não fazendo muito preço por aqui. Pela manhã, as taxas futuras ainda conseguiam dar sequência ao movimento de queda visto nas duas sessões anteriores, mas com ritmo bem moderado. À tarde, zeraram o viés de baixa e passaram a rondar a estabilidade, acompanhando a piora no mercado de Treasuries e com investidores ajustando posições antes da divulgação do documento, às 16h. A taxa da T-Note de dez anos voltou a superar 4,30% e a de 2 anos bateu 4,67% na máxima, ainda com o leilão de US$ 16 bilhões em T-notes de 20 anos, que registrou demanda abaixo da média recente.