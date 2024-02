Jeff Bezos recebe US$ 8,5 bilhões da venda de ações da Amazon

Jeff Bezos vendeu 50 milhões de ações da Amazon neste mês, lucrando cerca de US$ 8,5 bilhões. Fundada por Bezos, a Amazon já havia informado em seu relatório anual que o empresário planejava vender até 50 milhões de ações até janeiro do próximo ano, sujeito a certas condições.

Registros feitos pela empresa e entregues à Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM dos EUA) mostram várias vendas realizadas por Bezos ao longo do mês, inclusive na última terça-feira.

Ele ainda possui cerca de 938 milhões de ações da Amazon, que, com base em seu preço de fechamento de US$ 167,08 na terça-feira, valem cerca de US$ 157 bilhões.