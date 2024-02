Em nota de pesar, BC destaca trabalhos de Pastore no órgão e na academia

O Banco Central publicou nesta quarta-feira, 21, uma nota de pesar pelo falecimento do economista Affonso Celso Pastore, que presidiu a instituição entre 1983 e 1985. De acordo com o órgão, ele deixa uma marca profunda nos estudos de economia desenvolvidos no País.

"Com rigor analítico, Pastore empreendeu um esforço contínuo de compreensão das raízes de problemas crônicos da nossa economia, como a inflação, o desequilíbrio das finanças públicas e o crescimento econômico", destacou o BC.

A nota enfatiza que, em sua passagem pela autoridade monetária, Pastore se dedicou a lançar as bases de uma economia estável e com crescimento sustentável.

"Deu significativa contribuição para a resolução do problema do endividamento externo brasileiro. Com exímia habilidade, foi negociador junto ao Fundo Monetário Internacional e os bancos credores internacionais, ajudando de forma definitiva a evitar que o País entrasse numa situação de insolvência externa", acrescentou o órgão.