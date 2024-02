Dólar tem leve alta com Treasuries em dia de ata do Fed

Após operar com viés de baixa pela manhã, o dólar à vista ganhou certo fôlego ao longo da tarde no mercado doméstico de câmbio e encerrou a sessão desta quarta-feira, 21 em leve alta, na casa de R$ 4,93. A moeda interrompeu, assim, uma sequência de quatro pregões consecutivos de queda, em que havia acumulado desvalorização de 0,81%.

O tropeço do real à tarde veio em meio a máximas dos retornos dos Treasuries, após leilão de T-notes de 20 anos com demanda abaixo da média e taxas acima das vistas no mercado. A operação foi realizada ainda antes da divulgação, às 16h, da ata do Federal Reserve, que não trouxe novidades. A abertura da curva americana respingou na maioria das divisas emergentes. Já o índice DXY - que mede o comportamento do dólar em relação a seis divisas fortes - operou a maior parte do dia em ligeira queda, no limiar dos 104,000 pontos.

Como nas sessões anteriores, o dólar à vista oscilou hoje entre margens estreitas, com variação de menos de três centavos entre a mínima (R$ 4,9225), pela manhã, e a máxima (R$ 4,9469). No fim do dia, o dólar era negociado a R$ 4,9384, em alta de 0,14%. O contrato de dólar futuro para março apresentou giro moderado, na casa de US$ 10 bilhões, o que sugere pouco apetite para formação de posições mais contundentes.