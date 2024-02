Confiança do consumidor da zona do euro sobe a -15,5 em fevereiro, mostra preliminar

O índice de confiança do consumidor da zona do euro registrou uma leve recuperação em fevereiro, para -15,50, de -16,1 em janeiro, de acordo com dados preliminares divulgados nesta quarta-feira, 21, pela Comissão Europeia. O indicador ficou praticamente em linha com as expectativas dos analistas consultados pela FactSet, de -15,6.

No bloco amplo da União Europeia, a confiança subiu a -15,80, de -15,40 no mês anterior.