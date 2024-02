Com Nova York, Ibovespa vira e sobe 0,09%, aos 130 mil pontos

O Ibovespa acompanhou o sinal de Nova York, negativo na maior parte da sessão, em dia de expectativa para a ata da mais recente reunião do Federal Reserve, divulgada às 16h (de Brasília). O documento não mudou significativamente a tendência do dia, mas os índices em NY conseguiram encerrar um pouco acima da linha d'água, em alta de 0,13% para Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Sem gatilhos domésticos nesta quarta-feira, o Ibovespa acompanhou o sinal de fora e, ao fim, subiu 0,09%, aos 130.031,58 pontos, estendendo a série positiva pela quinta sessão. O giro financeiro caiu nesta quarta-feira para R$ 23,5 bilhões, após ter chegado ontem a R$ 28,2 bilhões.

Entre as ações de maior peso e liquidez, algumas conseguiram se descolar do sinal majoritariamente negativo ao longo do dia, ganhando fôlego no fechamento, como Vale (ON +0,76%) e Petrobras (ON +0,25%, PN +0,14%). Gerdau (PN +2,06%), apesar do balanço fraco conforme se esperava, também se alinhou entre as ganhadoras do dia, tendo Weg (+6,89%), Pão de Açúcar (+6,22%) e Carrefour (+4,07%) na ponta do Ibovespa no fechamento da sessão. No lado oposto, Hapvida (-4,51%), Azul (-4,37%) e ISA Cteep (-3,73%), após divulgação do balanço do quarto trimestre.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O conselho de administração da Weg aprovou a distribuição de R$ 1,249 bilhão em dividendos complementares, correspondentes a R$ 0,29 por ação. A empresa reportou lucro líquido de R$ 1,745 bilhão no quarto trimestre de 2023, em alta de 46,2% ante o apurado no mesmo período de 2022. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, a alta foi de 33%. Com isso, no consolidado de 2023, a companhia apresentou lucro líquido de R$ 5,732 bilhões, alta de 36,2% ante o ano precedente.