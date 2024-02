Bolsas da Europa sobem antes da ata do Fed, mas HSBC e Glencore derrubam Londres

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/02/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta quarta-feira, enquanto investidores aguardam ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). A exceção é o mercado inglês, que cai após balanços decepcionantes do HSBC e da Glencore.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação do HSBC tombava 7,3% em Londres por volta das 6h45 (de Brasília), após o banco britânico divulgar um inesperado prejuízo trimestral causado por baixas contábeis bilionárias de investimentos na China.