Bolsas da Ásia fecham mistas, com recursos para imóveis na China e antes de balanço da Nvidia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 21/02/2024 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com as de Xangai e de Hong Kong animadas por novos recursos para o combalido setor imobiliário chinês e outras demonstrando cautela antes da divulgação de balanço da fabricante de chips americana Nvidia.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,97%, a 2.950,96 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,03%, a 1.629,01 pontos. O bom humor veio após o Ministério de Habitação chinês aprovar 160 bilhões de yuans (US$ 22,25 bilhões) em empréstimos para projetos imobiliários, segundo a chefe de pesquisa do Maybank, Sonija Li. O mesmo motivo ajudou a impulsionar o Hang Seng, que teve alta de 1,57% em Hong Kong, a 16.503,10 pontos, apesar de a ação do HSBC, banco britânico com foco na Ásia que decepcionou com seus últimos resultados trimestrais, ter tombado 3,83%.