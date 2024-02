Abcred diz a governo federal que há espaço para quintuplicar microcrédito em 5 anos

Há espaço para quintuplicar o microcrédito do País em cinco anos, na avaliação da presidente da Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (Abcred), Isabel Baggio. Esta análise foi dirigida a vários ministros e instituições do governo nos últimos dias com o objetivo de fomentar o financiamento, alavancar a economia e - como uma consequência - até tirar 10% dos inscritos do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que reúne 19,5 milhões de pessoas.

Na terça e nesta quarta-feira, representantes da Abcred estiveram nos ministérios do Desenvolvimento Social, do Trabalho, da Casa Civil e do Empreendedorismo. Também estiveram em instituições como Banco do Brasil, Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).

A Abcred conta com associados que são operadores do Projeto Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO), criado em 2005.