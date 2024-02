Presidente do BoE vê mercado de trabalho britânico apertado, mas destaca resiliência do emprego

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, disse nesta terça-feira, 20, que o mercado de trabalho britânico segue "muito apertado". Porém, se por um lado a resiliência do emprego representa riscos de alta para a inflação, por outro suporta uma retomada do crescimento no Reino Unido, ponderou ele.

Em testemunho no Parlamento britânico, Bailey reiterou que o objetivo do banco central não é pressionar a atividade, mas reduzir a inflação e, neste contexto, a resiliência do emprego, junto ao processo de desinflação, é bem-vinda.

A economia está demonstrando "sinais distintos" de aceleração, afirmou Bailey, minimizando riscos de extensão da recessão técnica observada no final de 2023.