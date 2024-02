Preço da pitaia cai 57,1% em Ceasa do Ceará; veja outras frutas

Ainda no setor das frutas, mas com preço elevado, encontra-se a laranja pêra grande amarela (36,6%), passou de R$ 4,65 para R$ 6,34/kg

Com queda de 57,1%, sendo vendida por R$ 15,00/kg, a pitaia é o destaque do início desta semana na Ceasa-CE do Cariri.

O dado é do comparativo entre a segunda semana de janeiro e a segunda de fevereiro de 2024, realizado pelo Sistema de Informação de Mercado Agrícola da Ceasa (Sima).

Outra que diminuiu o preço foi a manga Tommy também encontra-se com preço atrativo, com queda de (-41,2%) passou de R$ 4,25 para R$ 2,50/kg e o maracujá (-37,5%), saiu de R$ 7,20 para R$ 4,50/kg.