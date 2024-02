Economia dos EUA deve evitar recessão, mas vai crescer bem menos, afirma Conference Board

A expectativa era de que o índice caísse um pouco menos, recuando 0,3%, de acordo com um consenso de economistas consultados pelo The Wall Street Journal .

Isso ocorre em meio a uma melhoria consistente no sentimento entre os consumidores nos EUA, com a métrica do próprio The Conference Board para a confiança do consumidor atingindo o maior nível em dois anos em janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires