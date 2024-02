Dólar cai 0,61% e fecha no menor nível em 20 dias após corte de juros na China

O dólar à vista encerrou a sessão desta terça-feira, 20, em queda de 0,61%, cotado a R$ 4,9316, no menor valor em 20 dias. O mercado de câmbio local trabalhou alinhado ao sinal predominante de baixa da moeda americana no exterior. Segundo analistas, a surpresa com a magnitude do corte de juros na China e a queda das taxas dos Treasuries deram fôlego ao real, que teria sido beneficiado também por entrada de fluxo comercial. As negociações entre Congresso e lideranças partidárias em torno da agenda econômica foram apenas monitoradas.

Foi o quarto pregão seguido de queda do dólar, que passou a acumular leve desvalorização em fevereiro (-0,12%). Diferentemente das sessões anteriores, marcadas por oscilações muito modestas e liquidez contida, hoje as variações foram um pouco maiores - de quase quatro centavos entre mínima (R$ 4,9254) e máxima (R$ 4,9645) - e houve bom volume negociado. Principal termômetro do apetite por negócios, o dólar futuro para março movimentou mais de US$ 13 bilhões.

"O movimento global foi favorável ao Brasil, com o reflexo do corte de juros na China. Vimos entrada de recursos pelo lado comercial", afirma o gerente de Tesouraria do Banco BS2, Felipe Ueda, que ainda vê perspectiva de apreciação do real, sobretudo se a agenda econômica caminhar no Congresso, com aprovação do projeto do governo de reoneração da folha de pagamentos.