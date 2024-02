IPC-S desacelera em 6 das 7 capitais pesquisadas na 2ª quadrissemana de fevereiro, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas na passagem da primeira para a segunda quadrissemana de fevereiro, informou nesta segunda-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período, o indicador arrefeceu de 0,75% para 0,65%, com a taxa acumulada em 12 meses atingindo 3,69%. A desaceleração mais significativa entre as capitais aconteceu em Belo Horizonte (1,34% para 0,94%). Em seguida, aparecem Salvador (0,88% para 0,62%), Recife (1,25% para 1,00%), Porto Alegre (0,41% para 0,21%), Rio de Janeiro (0,73% para 0,66%) e São Paulo (0,77% para 0,76%). Houve, por outro lado, aceleração em Brasília (0,29% para 0,57%).