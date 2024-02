Francisco Manssur, assessor especial da Secretaria Executiva da Fazenda, é exonerado a pedido

O Ministério da Fazenda informou, por meio de nota, que José Francisco Cimino Manssur, assessor especial da Secretaria Executiva da Pasta, foi exonerado do cargo, a pedido, na sexta-feira, 16.

"Manssur esteve à frente da elaboração do conjunto de regras para a regulamentação do setor de apostas por quota fixa no Brasil. O processo foi conduzido ao longo do ano de 2023 e concluído em dezembro, após a aprovação da nova legislação no Congresso Nacional e a sanção da Presidência da República", diz a nota divulgada na manhã desta segunda-feira, 19.

A Fazenda ainda agradeceu ao trabalho prestado por Manssur no período.