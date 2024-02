Com paralisação de servidores, BC adia novamente Focus, da terça-feira para a quinta-feira

O Banco Central ampliou o atraso para a divulgação do Relatório de Mercado Focus desta semana. A publicação, que já havia sido adiada desta segunda-feira, 19, para a terça-feira, 20, agora irá ao ar apenas na quinta-feira, 22, no horário normal de 8h30 (de Brasília).

No dia 9 de fevereiro, os funcionários do Banco Central rejeitaram a contraproposta do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, na Mesa Específica de Negociação da categoria. O governo ofereceu um reajuste salarial de 13%, parcelado para 2025 e 2026.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A proposta não contemplou outras reivindicações dos servidores, como a criação de um bônus de produtividade, a exigência de nível superior para o cargo de Técnico, a mudança do nome do cargo de Analista para Auditor.