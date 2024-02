Bundesbank: crescimento da Alemanha continuará fraco no início de 2024, mas sem recessão severa

A fraqueza do crescimento econômico da Alemanha continuará neste início de ano, e o país poderá voltar a ter leve contração no primeiro trimestre, mas deverá evitar uma recessão severa e "significativa". A análise é do BC da Alemanha, conhecido como Bundesbank, em relatório divulgado hoje.

O documento observa que "alguns fatores de estresse" que pressionaram o Produto Interno Bruto (PIB) alemão a contrair 0,3% no quarto trimestre de 2023, depois de meses em estagnação, permanecem ativos. Entre eles, o Bundesbank destaca, em particular, o aumento desproporcional na falta de encomendas à indústria desde abril, que atingiu 37% em levantamentos recentes, e deve ter um impacto cada vez maior sobre a produção industrial. Outros fatores são custos maiores de financiamento, vencimento dos subsídios ambientais - que pesaram sobre investimentos - e clima desfavorável - este com impactos sobre o setor de construção.

Por outro lado, o BC pondera que a inflação mais baixa, o mercado de trabalho resiliente e forte avanço dos salários estão apoiando o consumo privado, embora as famílias alemãs continuem "cuidadosas" com seus gastos domésticos.