Abilio: 'Todo mundo vê as glórias que eu conquisto, mas não vê os tombos que eu levo'

"Nunca me preocupei com legado. Eu gosto do aqui e agora", afirmou o empresário Abilio Diniz em uma entrevista à CNN concedida no fim do ano passado. "A minha preocupação sempre foi a de buscar, em vida, ser uma pessoa feliz, que pratica o bem e compartilha conhecimento." Diniz morreu na noite deste domingo, 18, aos 87 anos.

Trechos de várias entrevistas concedidas ao longo da vida e também vídeos gravados por ele mesmo estão reunidos na página do empresário no Instagram, que conta com quase 900 mil seguidores. São reflexões sobre a vida, a família e o trabalho, e conselhos compartilhados a partir de suas experiências pessoais.

No início deste ano, Diniz postou: "Gostaria de deixar um rápido conselho a todos vocês para este ano que se inicia: nunca deixem de olhar as oportunidades que surgem. Essa é uma lição que aprendi ao longo do tempo. Costumo dizer que as chances na vida são como um trem que passa na porta da sua casa; ele pode até passar outra vez, mas talvez não com as mesmas oportunidades".