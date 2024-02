Abílio Diniz deu importante contribuição para desenvolvimento do Brasil, diz Mercadante

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, lamentou, em nota de pesar, a morte do empresário Abílio Diniz, ocorrida neste domingo, 18. Segundo Mercadante, Diniz era uma das maiores lideranças empresariais do País, que deu importante contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

"Recebo com tristeza a informação sobre a morte do empresário Abílio Diniz, uma das maiores lideranças empresariais do País. Tive o privilégio de conviver e de testemunhar o desempenho de um grande empreendedor, que teve importante contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Brasil", escreveu Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

"Neste momento de dor, manifesto meus sentimentos e minha solidariedade à esposa, aos filhos, aos demais familiares e aos amigos de Abílio Diniz."