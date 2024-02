Uliving abre novo ciclo de investimento em moradia estudantil, com plano de R$ 450 mi

A Uliving, de moradias estudantis, vai investir R$ 450 milhões entre 2025 e 2028 para dobrar de tamanho e se firmar na liderança desse mercado no País. A empresa pertence às gestoras de investimentos imobiliários VBI Real Estate e a britânica Grosvenor.

O movimento marca o início do segundo ciclo de aportes neste mercado. O setor de residências estudantis é bastante desenvolvido na Europa e nos Estados Unidos, mas ainda está engatinhando por aqui. Os primeiros grandes investimentos empresariais no Brasil foram feitos há menos de uma década, encabeçados pela Uliving e pela Share, pioneiras locais. Juntas, elas apostaram em torno de R$ 700 milhões para montar um portfólio consolidado de 3,2 mil camas para alugar a estudantes em apenas seis cidades do País.

A título de comparação, a maior do mundo no segmento é a americana Greystar, que administra 122 mil camas em 16 países. Recentemente, ela assumiu a operação da Share no Brasil.