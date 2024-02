Leilão da Receita Federal: Carro por R$ 13 mil e celular por R$ 450; veja como participar

Os lances devem ser feitos para os lotes fechados, com um conjunto de itens pré-determinados. O lote mais barato é o de número 73 , com lance inicial de R$ 250 e contém um patinete elétrico.

O leilão acontece de forma eletrônica e os lances estão abertos para pessoas físicas e jurídicas, que devem apresentar suas propostas a partir das 8h do dia 21 de fevereiro até às 21h do dia 28 deste mês.

A Receita Federal do Porto de Santos (SP) vai realizar, no dia 29 de fevereiro, um novo leilão com mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados. No total, 100 lotes estarão à disposição com carros, celulares, notebooks, câmeras e outros itens.

Leilão da Receita Federal: confira lotes em destaque

Lotes 3, 4 e 5 : com um smartphone em cada, a partir de R$ 450 ;



: com um smartphone em cada, a partir de ; Lote 16: skate elétrico a partir de R$ 630 ;



skate elétrico a partir de ; Lote 32: Fiat Doblo Cargo 2005/2006 a partir de R$ 13 mil ;



Fiat Doblo Cargo 2005/2006 a partir de ; Lote 38: Macbook Air a partir de R$ 2,5 mil.

O lote mais caro é o de número 69, com lance inicial de R$ 550 mil. Nele estão mais de 4 mil fones de ouvido conectados via bluetooth. Apenas pessoas jurídicas podem fazer propostas pelo lote.

Pessoas jurídicas podem apresentar lances em todos os lotes, enquanto as pessoas físicas apenas nos lotes: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59, 61, 66, 73, 74, 80, 81, 85, 93 e 94.

Leilão da Receita Federal: Como participar?

Para pessoas físicas interessadas em participar do leilão da Receita Federal é preciso ser maior de 18 anos, ser inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e ter selo de confiabilidade prata ou ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Para pessoas jurídicas é preciso ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), ou, no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Além disso, os seguintes passos precisam ser seguidos:

Entre os dias 21 e 28 de fevereiro, nos horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC);



Selecionar o edital de número 0817800/000001/2024 - PORTO DE SANTOS ;



; Escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta";



Aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita;

e incluir o valor proposto (que deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita), e salvar.

Veja lista completa de itens