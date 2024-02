PIB melhor da Europa no 2º semestre gera expectativa de alta do euro ante dólar

"A leve apreciação do euro ante o dólar que esperamos ver no decorrer deste ano ocorrerá em uma conjuntura mais favorável para a economia mundial, na qual investidores deixam a busca de proteção em um quadro de aversão a risco para apenas enfrentar o risco natural que existe no mercado de moedas", comentou Thomas Flury, chefe de estratégia para câmbio do UBS Global Wealth Management.

Especialistas em moedas, na Europa e EUA, entrevistados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperam que o euro pode atingir a cotação de US$ 1,10 no fim do primeiro semestre e ficar perto de US$ 1,12 no término de 2024. Tais projeções consideram um ambiente econômico global com menor inflação e a distensão da política monetária pelo Federal Reserve (Fed) e pelo Banco Central Europeu (BCE) a partir de meados deste ano. Apesar da existência de incertezas geopolíticas, que inclusive podem continuar no Oriente Médio nos próximos 10 meses, eles não esperam choques de oferta globais e têm uma avaliação de que os preços do petróleo tipo Brent devem registrar uma média em 2024 próxima ao atual patamar, ao redor de US$ 81,00 o barril.

A perspectiva de melhora da economia da zona do euro no segundo semestre, com o início de um ciclo de redução de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) e o cenário de um aumento moderado das exportações dos países da região, gera a expectativa nos mercados internacionais de uma tendência de apreciação do euro ante o dólar ao longo do ano, sobretudo de junho a dezembro.

No entanto, nos próximos dois meses pode ocorrer uma temporária apreciação do dólar perante o euro devido a especulações nos mercados de que o BCE pode iniciar a redução dos juros um pouco antes do Fed, especialmente se a queda da inflação estiver mais pronunciada na Europa do que nos Estados Unidos neste período. A alta de 3,1% do índice de preços ao consumidor (CPI) de janeiro nos EUA, acima das previsões de analistas, reduziu as chances da taxa dos Fed Funds começar a baixar em maio e elevou as apostas de investidores de que tal redução poderá começar em junho.

"Há a possibilidade concreta de o Banco Central Europeu começar a diminuir os juros em abril, antes do Fed. Isto pode ocorrer com a queda da inflação dentro das expectativas do BCE e também com informações de que as negociações salariais realizadas nos primeiros meses deste ano determinaram reajustes que não exercerão pressões de alta sobre os índices de preços ao consumidor", comentou o diretor de análise macroeconômica do banco Intesa Sanpaolo, Luca Mezzomo. Ele espera que a cotação do euro oscilará entre US$ 1,08 e US$ 1,12 nos próximos 9 meses e deverá avançar para uma marca entre US$ 1,12 e US$ 1,14 em dezembro.

Avanço

Em maio ou junho, quando os investidores tiverem um quadro mais claro sobre o início do corte de juros pelo Fed e BCE, provavelmente o euro iniciará uma trajetória mais regular de apreciação ante o dólar. Tal movimento pode ocorrer devido ao cenário de melhora da demanda agregada na zona do euro a partir do final do primeiro semestre, puxado pelo aumento do poder de compra das famílias da região com a queda mais evidente da inflação. "O aumento do consumo na segunda metade do ano na zona do euro deve levar a um crescimento do PIB de 0,7% em 2024, velocidade menor do que o dos EUA, mas será melhor do que a atual estagnação, registrado na região desde 2023", afirmou Nicholas Bennenbroek, economista internacional do banco Wells Fargo.

Um fator adicional que deve incentivar investidores a confiar mais no fortalecimento do euro ante o dólar em meados do ano e que normalmente é pouco considerado como relevante é o bom desempenho da economia dos EUA em 2024, cuja expansão continua vigorosa. Dados recentes como a criação de 353 mil postos de trabalho em janeiro e a taxa de desemprego de 3,7%, apesar dos juros estarem entre 5,25% e 5,5% desde julho, levam vários especialistas internacionais a afastar o cenário de recessão para este ano e passam a avaliar que a economia americana continuará em pleno voo de cruzeiro até 2025.

"Quando o nível de atividade dos EUA está bem, ele ajuda a economia do mundo, inclusive as exportações e o crescimento da Europa", comentou Thierry Wizman, estrategista global para câmbio e juros do Macquarie Group. O mercado americano é o maior importador de produtos europeus, pois representou 19,8% das exportações dos países da União Europeia (UE) em 2022, último dado disponível, segundo a Eurostat, órgão de estatísticas da UE.