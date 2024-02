Credores voltam a pressionar e Unigel fica mais próxima da recuperação judicial

Esta trégua ocorreu após a Unigel obter na Justiça uma tutela de urgência cautelar para mediação, conforme prevista na Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial. De acordo com advogados ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o prazo de 60 dias é irrevogável perante a lei e o passo seguinte seria um pedido de recuperação judicial.

A indústria química Unigel ficou mais próxima de um pedido de recuperação judicial com o prosseguimento da execução de dívidas pelos detentores de R$ 500 milhões em debêntures da companhia. O pedido de execução foi encaminhado ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) pela Vórtx, agente fiduciário das debêntures, na quinta-feira, 15, depois de vencido, no dia 12, o prazo de 60 dias obtido pela companhia para não execução de dívidas e paralisação de ações.

A companhia tem evitado a recuperação judicial há sete meses e negociado tanto com os debenturistas, que tem cerca de 11% da dívida total da companhia, quanto com detentores de títulos de dívida emitidos no exterior (bondholders). Os "bondholders" são os principais credores da Unigel, com US$ 530 milhões, que vencem em 2026. No balanço divulgado em 28 de dezembro, a Unigel informou dívida líquida de R$ 4,2 bilhões.

Apesar das indicações de dificuldades em anunciar uma solução financeira e um acordo com seus credores, oficialmente a Unigel tem dito que as negociações têm avançado positivamente. Ao ser procurada, a empresa afirmou que "considera o processo de mediação bem-sucedido" e "que as negociações com seus credores seguem em curso".

Ao mesmo tempo, afirmou que, "dentro do prazo legal, apresentará defesa à ação de execução promovida pelos debenturistas, considerando prematuras e descabidas as manifestações e os pedidos feitos por tais credores".

Não nego, não pago

A companhia começou a romper compromissos com estes credores em setembro do ano passado, quando deixou de pagar US$ 23,2 milhões em juro dos "bonds" (títulos de dívida emitidos no exterior). Em outubro, não honrou com compromissos referentes a juros também junto aos debenturistas.

Segundo fontes próximas à negociação, os debenturistas fizeram exigências que lhes dariam mais direitos do que aos "bondholders". Entre elas, ativo dado em garantia exclusivamente a eles e o recebimento do valor integral de seus créditos.