Tesouro honrou R$ 434,32 milhões em dívidas de subnacionais garantidas pela União em janeiro

O Tesouro Nacional honrou em janeiro R$ 434,32 milhões em dívidas dos entes subnacionais garantidas pela União. Foram honrados débitos de quatro Estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul, que fazem parte do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Em janeiro, a União honrou os montantes de R$ 194,03 milhões de Minas Gerais, R$ 104,08 milhões do Rio de Janeiro, R$ 76,24 milhões de Goiás e R$ 59,97 milhões do Rio Grande do Sul.

Como esses Estado estão no RRF, há previsão de que a União honre as operações de crédito e não execute as contragarantias. Assim, os valores não pagos pelos governos regionais são refinanciados em até 360 meses, com a celebração de contrato de refinanciamento.